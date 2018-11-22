Crespo Galatasaraylı çıktı!

Türkiye'de bir açılışa katılan Arjantinli efsane; "Hagi, Drogba ve hala forma giyen Muslera gibi arkadaşlarım olduğu için Türkiye'de Galatasaray'a biraz daha yakınım." açıklamasında bulundu.



TUTKULARI İNANILMAZ



Türkiye'de taraftarların oldukça tutkulu olduğunu da dile getiren Hernan Crespo, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığım maçlarda Türkiye'de gördüğüm en önemli şey tutku. Taraftarlar inanılmaz tutkulu" diye konuştu.