Crespo Galatasaraylı çıktı!
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Galatasaraylı çıktı!

    Crespo Galatasaraylı çıktı!

    Dünya futbolunun önemli isimlerinden Hernan , sarı- kırmızılı takıma sempatisi olduğunu söyledi.

    Türkiye'de bir açılışa katılan Arjantinli efsane; "Hagi, Drogba ve hala forma giyen Muslera gibi arkadaşlarım olduğu için Türkiye'de 'a biraz daha yakınım." açıklamasında bulundu.


    TUTKULARI İNANILMAZ

    Türkiye'de taraftarların oldukça tutkulu olduğunu da dile getiren Hernan , "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığım maçlarda Türkiye'de gördüğüm en önemli şey tutku. Taraftarlar inanılmaz tutkulu" diye konuştu.

    1. 22.11.2018
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