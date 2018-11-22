Crespo Galatasaraylı çıktı!
Dünya futbolunun önemli isimlerinden Hernan Crespo, sarı- kırmızılı takıma sempatisi olduğunu söyledi.
Türkiye'de bir açılışa katılan Arjantinli efsane; "Hagi, Drogba ve hala forma giyen Muslera gibi arkadaşlarım olduğu için Türkiye'de Galatasaray'a biraz daha yakınım." açıklamasında bulundu.
TUTKULARI İNANILMAZ
Türkiye'de taraftarların oldukça tutkulu olduğunu da dile getiren Hernan Crespo, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığım maçlarda Türkiye'de gördüğüm en önemli şey tutku. Taraftarlar inanılmaz tutkulu" diye konuştu.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
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35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Toplam 5
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trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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