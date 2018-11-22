Galatasaray'da cuma bereketi!
Yarın evinde Atiker Konyaspor’u konuk edecek olan Galatasaray, cuma maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Bu sezon cuma günleri 5 maç yapan Cimbom, 5 maçın 3'ünü kazandı ve 2'sinde de berabere kaldı.
12 GALİBİYET ALDI
Galatasaray'ın son 5 sezondaki rakamlarına bakıldığında 18 kez cuma maçına çıktığı görülüyor. Sarı-kırmızılı takım, bu 18 maçın 12'sini kazanırken 5 maçta berabere kaldı ve sadece 1 kez yenildi.
SADECE BAŞAKŞEHİR
Galatasaray son 5 sezondaki tek cuma yenilgisini 2016- 17 sezonunda Başakşehir karşısında almıştı. 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezon 3 kez cuma günü sahneye çıkmış ve 3 maçı da kazanmıştı.
23 MAÇTA 15 GALİBİYET
Son 5 sezon ve bu sezon dahil edildiğinde ise Galatasaray Cuma günleri oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
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Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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