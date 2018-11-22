Galatasaray'da cuma bereketi!
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'da cuma bereketi!

    Galatasaray'da cuma bereketi!

    Yarın evinde ’u konuk edecek olan , cuma maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

    Bu sezon cuma günleri 5 maç yapan Cimbom, 5 maçın 3'ünü kazandı ve 2'sinde de berabere kaldı.

    12 GALİBİYET ALDI

    'ın son 5 sezondaki rakamlarına bakıldığında 18 kez cuma maçına çıktığı görülüyor. Sarı-kırmızılı takım, bu 18 maçın 12'sini kazanırken 5 maçta berabere kaldı ve sadece 1 kez yenildi.

    SADECE BAŞAKŞEHİR

    Galatasaray son 5 sezondaki tek cuma yenilgisini 2016- 17 sezonunda Başakşehir karşısında almıştı. 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezon 3 kez cuma günü sahneye çıkmış ve 3 maçı da kazanmıştı.

    23 MAÇTA 15 GALİBİYET

    Son 5 sezon ve bu sezon dahil edildiğinde ise Galatasaray Cuma günleri oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

    1. 22.11.2018
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