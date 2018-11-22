Bu sezon cuma günleri 5 maç yapan Cimbom, 5 maçın 3'ünü kazandı ve 2'sinde de berabere kaldı.

12 GALİBİYET ALDI



Galatasaray'ın son 5 sezondaki rakamlarına bakıldığında 18 kez cuma maçına çıktığı görülüyor. Sarı-kırmızılı takım, bu 18 maçın 12'sini kazanırken 5 maçta berabere kaldı ve sadece 1 kez yenildi.



SADECE BAŞAKŞEHİR



Galatasaray son 5 sezondaki tek cuma yenilgisini 2016- 17 sezonunda Başakşehir karşısında almıştı. 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezon 3 kez cuma günü sahneye çıkmış ve 3 maçı da kazanmıştı.



23 MAÇTA 15 GALİBİYET



Son 5 sezon ve bu sezon dahil edildiğinde ise Galatasaray Cuma günleri oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.