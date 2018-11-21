Nagatomo dönüyor
Galatasaray'da Yuto Nagatomo’dan gelen haberler de iyi...
Göğsüne top gelmesi nedeniyle akciğer sönmesi sorunu yaşayan Japon futbolcunun durumunun iyiye gittiği ve Lokomotiv Moskova maçında forma giymeye yakın olduğu bildirildi.
- 21.11.2018
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 2
Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
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