Nagatomo dönüyor
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Nagatomo dönüyor

    Nagatomo dönüyor

    'da Yuto Nagatomo’dan gelen haberler de iyi...

    Göğsüne top gelmesi nedeniyle akciğer sönmesi sorunu yaşayan Japon futbolcunun durumunun iyiye gittiği ve maçında forma giymeye yakın olduğu bildirildi.

    1. 21.11.2018
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