Gözler Aykut Kocaman’da
Galatasaray maçı öncesi Konya, Aykut Kocaman yeniden anlaşırken başarılı teknik adam ilk maçına Türk Telekom Stadı’nda çıkacak.
Kocaman'ın takımın başına geçmesi yeşil-beyazlı ekipte beklentileri yükseltirken Galatasaray maçı öncesi ilginç bir istatistik de dikkat çekiyor.
5 YILDIR GALİBİYETİ YOK
Aykut Kocaman, en son 2012-13 sezonun 33. haftasında Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a karşı 2-1'lik galibiyet kazandı. Ondan sonra Konyaspor'da 7, Fenerbahçe'de ise 2 maçta galibiyet göremedi. Geçen sezon oynanan iki maç 0-0 bitti. Kocaman, Konyaspor'la G.Saray'a karşı 7 maçta ise sadece bir puan alabildi.
- 21.11.2018
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Toplam 1
Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
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Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
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