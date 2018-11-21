Gözler Aykut Kocaman’da
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Gözler ’da

    Gözler <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a>’da

    maçı öncesi Konya, yeniden anlaşırken başarılı teknik adam ilk maçına Türk Telekom Stadı’nda çıkacak.

    Kocaman'ın takımın başına geçmesi yeşil-beyazlı ekipte beklentileri yükseltirken maçı öncesi ilginç bir istatistik de dikkat çekiyor.

    5 YILDIR GALİBİYETİ YOK

    , en son 2012-13 sezonun 33. haftasında 'nin başında 'a karşı 2-1'lik galibiyet kazandı. Ondan sonra 'da 7, 'de ise 2 maçta galibiyet göremedi. Geçen sezon oynanan iki maç 0-0 bitti. Kocaman, 'la G.Saray'a karşı 7 maçta ise sadece bir puan alabildi.

    1. 21.11.2018
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