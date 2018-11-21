Gözler Aykut Kocaman’da

Kocaman'ın takımın başına geçmesi yeşil-beyazlı ekipte beklentileri yükseltirken Galatasaray maçı öncesi ilginç bir istatistik de dikkat çekiyor.



5 YILDIR GALİBİYETİ YOK



Aykut Kocaman, en son 2012-13 sezonun 33. haftasında Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a karşı 2-1'lik galibiyet kazandı. Ondan sonra Konyaspor'da 7, Fenerbahçe'de ise 2 maçta galibiyet göremedi. Geçen sezon oynanan iki maç 0-0 bitti. Kocaman, Konyaspor'la G.Saray'a karşı 7 maçta ise sadece bir puan alabildi.