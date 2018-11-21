Gomis Fener’e imza atacaktı
Galatasaray yönetiminin Gomis ile kavgası sürücek gibi duruyor.
İdareciler, Fransız yıldızın geçen sezon Fenerbahçe'nin o dönemki Başkanı Aziz Yıldırım ile görüşüp, "Paramı alamıyorum. İsterseniz imzaya hazırım" dediğini öne sürdü.
NASIL BAŞLADI?
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Gomis'in tartışması Divan Kurulu'nda başlamıştı. Albayrak, "Gomis parasını alamadığı için Kayseri'ye gitmedi kimse bana onu anlatmasın" demişti. Gomis ise, "Hakkımda yalan söylenmesine izin vermem" diye konuşmuştu.
- 21.11.2018
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gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Gomis Fener’e imza atacaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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