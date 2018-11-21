Gomis Fener’e imza atacaktı
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Fener’e imza atacaktı

    Gomis Fener’e imza atacaktı

    yönetiminin ile kavgası sürücek gibi duruyor.

    İdareciler, Fransız yıldızın geçen sezon 'nin o dönemki Başkanı ile görüşüp, "Paramı alamıyorum. İsterseniz imzaya hazırım" dediğini öne sürdü.

    NASIL BAŞLADI?

    2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile 'in tartışması 'nda başlamıştı. Albayrak, "Gomis parasını alamadığı için Kayseri'ye gitmedi kimse bana onu anlatmasın" demişti. Gomis ise, "Hakkımda yalan söylenmesine izin vermem" diye konuşmuştu.

    1. 21.11.2018
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