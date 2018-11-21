Gomis Fener’e imza atacaktı

İdareciler, Fransız yıldızın geçen sezon Fenerbahçe'nin o dönemki Başkanı Aziz Yıldırım ile görüşüp, "Paramı alamıyorum. İsterseniz imzaya hazırım" dediğini öne sürdü.

NASIL BAŞLADI?



Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Gomis'in tartışması Divan Kurulu'nda başlamıştı. Albayrak, "Gomis parasını alamadığı için Kayseri'ye gitmedi kimse bana onu anlatmasın" demişti. Gomis ise, "Hakkımda yalan söylenmesine izin vermem" diye konuşmuştu.