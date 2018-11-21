Galatasaray'da panik yok!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularına güven aşıladı.
Galatasaray'da üst üste yaşanan sakatlıklar ve cezalara rağmen Florya'da sakinlik hakim... Son olarak Sinan ve Belhanda'nın ilk yarıyı kapatmalarına rağmen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını panik havasından uzak tutmayı başardı. Takıma güven aşılayan tecrübeli çalıştırıcının, "Kaybetmekten korkmayın, sahaya çıkacak her oyuncu oynayamayanın yerini dolduracaktır. Kayseri maçını olduğu gibi Konya maçını da kazanacağız" dediği öğrenildi.
- 21.11.2018
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
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Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Galatasaray'da panik yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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