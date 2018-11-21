Galatasaray'da üst üste yaşanan sakatlıklar ve cezalara rağmen Florya'da sakinlik hakim... Son olarak Sinan ve Belhanda'nın ilk yarıyı kapatmalarına rağmen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını panik havasından uzak tutmayı başardı. Takıma güven aşılayan tecrübeli çalıştırıcının, "Kaybetmekten korkmayın, sahaya çıkacak her oyuncu oynayamayanın yerini dolduracaktır. Kayseri maçını olduğu gibi Konya maçını da kazanacağız" dediği öğrenildi.