Galatasaray'da panik yok!
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    'da panik yok!

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    Teknik Direktörü , oyuncularına güven aşıladı.

    'da üst üste yaşanan sakatlıklar ve cezalara rağmen Florya'da sakinlik hakim... Son olarak Sinan ve 'nın ilk yarıyı kapatmalarına rağmen teknik direktör , oyuncularını panik havasından uzak tutmayı başardı. Takıma güven aşılayan tecrübeli çalıştırıcının, "Kaybetmekten korkmayın, sahaya çıkacak her oyuncu oynayamayanın yerini dolduracaktır. maçını olduğu gibi maçını da kazanacağız" dediği öğrenildi.

    1. 21.11.2018
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