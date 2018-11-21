Galatasaray Sehic'in peşinde!
Ibrahim Sehic’in temsilcisi FIFA menajeri Fatih İlek, Boşnak eldivenin, halen Galatasaray’ın gündeminde olduğunu söyledi.
Menajer İlek, Galatasaray'ın Erzurumspor forması giyen kaleci ile ilgili bilgiler toplamaya devam ettiğini kaydetti.
- 21.11.2018
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gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Galatasaray Sehic'in peşinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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