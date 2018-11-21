Galatasaray Sehic'in peşinde!
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Sehic'in peşinde!

    Galatasaray Sehic'in peşinde!

    Ibrahim Sehic’in temsilcisi menajeri Fatih İlek, Boşnak eldivenin, halen ’ın gündeminde olduğunu söyledi.

    Menajer İlek, 'ın Erzurumspor forması giyen kaleci ile ilgili bilgiler toplamaya devam ettiğini kaydetti.

    1. 21.11.2018
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