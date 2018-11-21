Fernandes'in menajerinden yalanlama!
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    'in menajerinden yalanlama!

    <a href="/index/fernandes?id=1c71d658-645f-493f-9ed8-1b1799ac7be6" class="" rel="tag">Fernandes</a>'in menajerinden yalanlama!

    Menajer Paulo , ’i ’a önerdiği iddialarına sert cevap verdi.

    , "'i, 'a önerdiğim iddiaları kesinlikle yalan... 'dan herhangi bir yöneticiyle hiçbir şekilde görüşmem olmadı" dedi.

    1. 21.11.2018
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