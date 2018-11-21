Feghouli 10 numaraya!
Son haftalarda çıkışa geçen Feghouli, Konya karşısında Belhanda’nın yerine 10 numara olarak görev yapacak.
Cezayirli futbolcu, son oynanan Kayserispor karşılaşmasında da Belhanda ile saha içinde yer değişimi yaparak 10 numara oynamış iyi futbolu ve bir asist ile alkış almıştı.
- 21.11.2018
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gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
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