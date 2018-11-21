Divock Origi boşa çıkıyor
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    boşa çıkıyor

    Divock Origi boşa çıkıyor

    'ın gündemindeki ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    'un Luka Jovic'e imza attırmak için artık gün saydığı ve imzasından hemen sonra Jürgen Klopp'un Origi'nin takımdan ayrılmasına izin vereceği bildirildi.

    1. 21.11.2018
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