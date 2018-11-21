Divock Origi boşa çıkıyor
Galatasaray'ın gündemindeki Divock Origi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Liverpool'un Luka Jovic'e imza attırmak için artık gün saydığı ve imzasından hemen sonra Jürgen Klopp'un Origi'nin takımdan ayrılmasına izin vereceği bildirildi.
- 21.11.2018
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
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Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
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Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Divock Origi boşa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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