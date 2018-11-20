Wagner’den kötü haber – Fotomaç – 20 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Wagner’den kötü haber

    Wagner’den kötü haber

    basını, transferinin zor olduğunu ifade etti.

    mutlak bir golcü transferi yapacak. Transferde ismi geçen oyunculardan biri de 'ten 'di. Buna karşın basınında bu iddialarla ilgili yeni bir haber gündeme geldi. Sport Bild, Bayern'in yaşanan sakatlıklar nedeniyle Wagner'i göndermeyi düşünmediğini kaydetti
    1. 20.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wagner’den kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN