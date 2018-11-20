Serbest kalacak – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Serbest kalacak

    Serbest kalacak
    ; ve 'nin de listesinde olan ile sözleşme yenilememe kararı aldı. 'den 2014 yılında 19 milyon euro'ya transfer edilen 33 yaşındaki Vermaelen, bu sezon 160 dakika sahada kalabildi.
    1. 20.11.2018
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