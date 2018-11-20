Q7’ye rakip oldu – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Q7’ye rakip oldu

    Q7’ye rakip oldu
    'ın eski sol beki , Porto'da asistleriyle adından söz ettirmeye devam ederken ile yarışıyor. Toplamda 25 asisti bulunan Brezilyalı yıldız, 37 asist yapan Quaresma'nın ardından Porto'da en çok asist yapan ikinci oyuncu konumunda...
    1. 20.11.2018
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