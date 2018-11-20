Kalmak istiyor – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Kalmak istiyor

    Kalmak istiyor
    'ın forvet transferinde gündeme gelen isimlerden biri olan , Sarri'nin kendisine fazla şans vermemesini çok önemsemediğini ve 'den ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Yıldız golcü, "Sarri takımda iyi bir rekabet ortamı yarattı. Ben de oynamak istiyorum. Fakat şu anda Morata iyi. Takımdan ayrılmayı da düşünmüyorum" diye konuştu
    1. 20.11.2018
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