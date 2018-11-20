Feghouli müjdesi – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Feghouli müjdesi

    Feghouli müjdesi

    'ın sağlam kalan ender isimlerinden 'nin Cezayir 'nda sakatlanması sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli sevindirdi. Twitter'da esprili şekilde "Sofiane Feghouli, Cezayir- Togo karşılaşmasını sakatlanmadan tamamladı" notu paylaşıldı. Bu tweet binlerce beğeni aldı.

    1. 20.11.2018
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