Eğlenceli bir maçtı! – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Eğlenceli bir maçtı!

    Eğlenceli bir maçtı!

    04’ün kalecisi ’den ilginç bir açıklama geldi.

    Şampiyonlar Ligi'de 'a karşı da forma giyen , 'da yaşadığı deneyimi anlattı. Maç öncesi taraftarıyla ilgili birçok şey duyduğunu söyleyen genç file bekçisi, 'daki maç için '' yorumu yaptı. Nübel maçla ilgili şunları söyledi: Şampiyonlar Ligi en iyi kulüplerin mücadele ettiği bir arena. Galatasaray maçından önce 'Cehenneme hoş geldin' gibi birçok şey okudum. Topa vururken tüm stadyumun yüksek sesle ıslık çalması bence .
    1. 20.11.2018
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