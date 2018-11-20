Durumu kritik – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Durumu kritik

    Durumu kritik

    A 'ın ile oynadığı maç öncesi antrenmanda sakatlanan 'in durumu belirsizliğini koruyor.

    A 'ın ile oynadığı maç öncesi antrenmanda sakatlanan 'in durumu belirsizliğini koruyor. 'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada "Oyuncumuzun durumu perşembe günü yapılacak son kontrollerden sora netleşecektir" denildi. Serdar'ın karşılaşmasına yetişme ihtimali bulunuyor.
    1. 20.11.2018
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