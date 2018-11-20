Bir iddia da Çekya’dan – Fotomaç – 20 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Bir iddia da ’dan

    Bir iddia da Çekya’dan

    ’ın Bayo için teklif yaptığını yazdılar

    'in devre arasında bir değil iki forvet istediği biliniyor. Ortada birçok haber dolaşırken 'dan da sürpriz bir iddia geldi. Dunajska Streda kulübünden yapılan açıklamada, Vakoun Issouf Bayo için 'ın teklif yaptığı ifade edildi. Asbaşkan Krisztian Nemeth, 21 yaşındaki golcü için Galatasaray'ın teklifinin henüz kendilerinin istediği seviyede olmadığını ama Türklerin menajerler vasıtasıyla yaptıkları teklifte oldukça ciddi göründüklerini söyledi.

    Bayo bu sezon toplamda 20 maça çıkarken 16 gol, 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 21 yaşındaki Fildişilinin, 2021 yılına kadar sözleşmesi var
    1. 20.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bir iddia da Çekya’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN