Belhanda kapattı – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    kapattı

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    ’a şok üzerine şok... Sakat ve cezalardan bunalan Aslan, ’yı da kaybetti. 28 yaşındaki yıldızda ileri derece yırtık var.

    Cimbom'un sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. derbisinde alınan cezalara, sakatların çokluğu da eklenince kadro kurmakta zorlanan Aslan'a bir şok haber daha geldi. Fas'ın Kamerun ile oynadığı maçın 44. dakikasında acı içinde yerde kalan Younes , sedye ile kenara gelmişti. Durumu kötü çıktı.

    FORMUNU BULMUŞTU
    Resmi siteden yapılan açıklamada 'nın tedavisinin 6 hafta süreceği açıklandı. 'ın orta sahasını ayakta tutan Younes Belhanda'nın sakatlığı teknik direktör 'in de keyfini kaçırdı. Faslı yıldızın yokluğunda oyunun kurulumu Sofiane Feghouli'ye geçecek.

    SAKAT-CEZALI RAPORU

    - Sakat
    Emre Akbaba - Sakat
    Yuto Nagatomo - Sakat
    - Belirsiz
    - Sakat
    Ozan Kabak - Sakat
    - Cezalı
    Garry Rodrigues - Cezalı
    Badou Ndiaye - Cezalı
    1. 20.11.2018
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