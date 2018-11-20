Belhanda kapattı
Galatasaray’a şok üzerine şok... Sakat ve cezalardan bunalan Aslan, Belhanda’yı da kaybetti. 28 yaşındaki yıldızda ileri derece yırtık var.
FORMUNU BULMUŞTU
Resmi siteden yapılan açıklamada Belhanda'nın tedavisinin 6 hafta süreceği açıklandı. Galatasaray'ın orta sahasını ayakta tutan Younes Belhanda'nın sakatlığı teknik direktör Fatih Terim'in de keyfini kaçırdı. Faslı yıldızın yokluğunda oyunun kurulumu Sofiane Feghouli'ye geçecek.
SAKAT-CEZALI RAPORU
Sinan Gümüş - Sakat
Emre Akbaba - Sakat
Yuto Nagatomo - Sakat
Eren Derdiyok - Belirsiz
Serdar Aziz - Sakat
Ozan Kabak - Sakat
Ryan Donk - Cezalı
Garry Rodrigues - Cezalı
Badou Ndiaye - Cezalı
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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