Basel’e mi gidecek? – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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HEPSİ
    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’e mi gidecek?

    Basel’e mi gidecek?
    Sağlık ekibinin 'temiz raporu' vermesine rağmen sakatlığını bahane ederek oynamadığı iddia edilen , takımın tek forveti olmasına rağmen ocak ayında gönderilecek. Sözleşmesinin sonuna gelen oyuncuya 'in ilgi gösterdiği belirtiliyor.
    1. 20.11.2018
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