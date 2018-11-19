Türel’e son görev
Türk futbolunun önde gelen teknik direktörleri, önceki gün vefat eden futbolumuzun duayenlerinden Metin Türel’in cenazesinde buluştular
İstanbul'da önceki gün 83 yaşında vefat eden Türk futbolunun duayen ismi Metin Türel'in cenazesinde tüm spor camiası bir araya geldi. Levent Camii'ndeki cenaze namazıyla son yolculuğunda Türel'i uğurlamaya; Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Abdullah Avcı katıldı
HOCALARIN HOCASI
Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay'ın yanı sıra tüm futbol ailesinin katıldığı cenazede konuşan Fatih Terim, "O hepimizin hocasıydı" derken Mustafa Denizli de "İyi bir eğitici ve antrenördü. Her şeyden önce iyi bir insandı" ifadelerini kullandı.Türel için dün Levent Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazına Fatih Terim de katıldı. Terim, "Türk futbolunun başı sağ olsun. Türel hepimizin hocasıydı. Mekanı cennet olsun" dedi.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Türel’e son görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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