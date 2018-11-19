Türel’e son görev

İstanbul'da önceki gün 83 yaşında vefat eden Türk futbolunun duayen ismi Metin Türel'in cenazesinde tüm spor camiası bir araya geldi. Levent Camii'ndeki cenaze namazıyla son yolculuğunda Türel'i uğurlamaya; Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Abdullah Avcı katıldı

HOCALARIN HOCASI



Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay'ın yanı sıra tüm futbol ailesinin katıldığı cenazede konuşan Fatih Terim, "O hepimizin hocasıydı" derken Mustafa Denizli de "İyi bir eğitici ve antrenördü. Her şeyden önce iyi bir insandı" ifadelerini kullandı.Türel için dün Levent Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazına Fatih Terim de katıldı. Terim, "Türk futbolunun başı sağ olsun. Türel hepimizin hocasıydı. Mekanı cennet olsun" dedi.