Türel’e son görev
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Türel’e son görev

    Türel’e son görev

    Türk futbolunun önde gelen teknik direktörleri, önceki gün vefat eden futbolumuzun duayenlerinden ’in cenazesinde buluştular

    İstanbul'da önceki gün 83 yaşında vefat eden Türk futbolunun duayen ismi 'in cenazesinde tüm spor camiası bir araya geldi. Levent Camii'ndeki cenaze namazıyla son yolculuğunda Türel'i uğurlamaya; , Mustafa Denizli ve Abdullah Avcı katıldı

    HOCALARIN HOCASI

    Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay'ın yanı sıra tüm futbol ailesinin katıldığı cenazede konuşan , "O hepimizin hocasıydı" derken Mustafa Denizli de "İyi bir eğitici ve antrenördü. Her şeyden önce iyi bir insandı" ifadelerini kullandı.Türel için dün Levent Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazına Fatih Terim de katıldı. Terim, "Türk futbolunun başı sağ olsun. Türel hepimizin hocasıydı. Mekanı cennet olsun" dedi.

    1. 19.11.2018
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