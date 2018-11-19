Stoke City'de sürpriz Ndiaye teklifi! – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'de sürpriz Ndiaye teklifi!

    Stoke City'de sürpriz Ndiaye teklifi!

    'ın kiraladığı Ndiaye için sürpriz bir teklif geldi

    Championship'in geride kalan 17 haftasında topladığı 22 puanla ancak 14. sırada kalan ve 'e dönmenin çok uzağında bulunan İngiliz ekibi, sarı-kırmızılı ekibe haber gönderdi

    Ndiaye'nin bonservisi için görüşmek isteyip istemediklerini sordu. Bu teklifi beklemeyen sarı-kırmızılı yönetim şimdilik İngilizlere olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi

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    F.Bahçe derbisinin ardından 5 maç men cezası alan Ndiaye bu sezon oynadığı 8 maçın 7'sinde ilk 11'de forma giydi.
    1. 19.11.2018
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