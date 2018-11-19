Stoke City'de sürpriz Ndiaye teklifi!
Galatasaray'ın kiraladığı Ndiaye için sürpriz bir teklif geldi
Ndiaye'nin bonservisi için görüşmek isteyip istemediklerini sordu. Bu teklifi beklemeyen sarı-kırmızılı yönetim şimdilik İngilizlere olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi
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F.Bahçe derbisinin ardından 5 maç men cezası alan Ndiaye bu sezon oynadığı 8 maçın 7'sinde ilk 11'de forma giydi.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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