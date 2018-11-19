Selçuk İnan’a yeni sözleşme – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’a yeni sözleşme

    Selçuk İnan’a yeni sözleşme

    Terim onay verdi, Kaptanı ile görüşmeler yakında başlayacak

    'ın demirbaşlarından 'ın sözleşmesi bitiyor. Futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen futbolcu, yönetimin kendisine yeni bir sözleşme sunmasını bekliyor. Terim de büyük saygı duyduğu Selçuk'un sözleşmesini uzatmak amacında... Fakat rakam ve sözleşme süresinin nasıl olacağı merak konusu...

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    döneminde sözleşmesi yenilenen Selçuk İnan, Galatasaray'dan son 5 senede yaklaşık olarak 14 milyon euro ücret aldı.

    MAAŞINA TIRPAN!

    Yönetımın Selçuk İnan'a 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında... Yönetim ayrıca 1 milyon euro civarında bir ücret önermeyi planlıyor. Ancak bu rakamın Selçuk'u tatmin etmesi zor görünüyor.
    1. 19.11.2018
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