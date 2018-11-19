Selçuk İnan’a yeni sözleşme
Terim onay verdi, Galatasaray Kaptanı ile görüşmeler yakında başlayacak
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Ünal Aysal döneminde sözleşmesi yenilenen Selçuk İnan, Galatasaray'dan son 5 senede yaklaşık olarak 14 milyon euro ücret aldı.
MAAŞINA TIRPAN!
Yönetımın Selçuk İnan'a 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında... Yönetim ayrıca 1 milyon euro civarında bir ücret önermeyi planlıyor. Ancak bu rakamın Selçuk'u tatmin etmesi zor görünüyor.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Selçuk İnan’a yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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