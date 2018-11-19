Kocaman faktörü

Konyaspor, Aykut Kocaman ile yeniden kompakt futbola dönecektir. Galatasaray kapanan takımlara karşı zorlanıyor. Galatasaray tıpkı Kayseri maçındaki gibi topa daha çok hakim olmamaya özen göstermeli... Onyekuru- Feghouli ikilisini rakip defans arkasına atılacak uzun toplarla buluşturmalı ve bu iki oyuncuya etkili olacak, geniş alanları yaratmalı... Konya önünde Galatasaray'ın en büyük moral kaynağı ve itici gücü taraftarları olacak. Serdar Aziz'in sakatlığı ciddiyse Terim, dörtlü defansa döner ve Kayseri maçında başarılı olan Ozan-Maicon ikilisini oynatır.