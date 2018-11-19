Kocaman faktörü
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Kocaman faktörü

    Kocaman faktörü

    Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, ile arasında oynanacak mücadeleyi değerlendirdi.

    , Aykut Kocaman ile yeniden kompakt futbola dönecektir. kapanan takımlara karşı zorlanıyor. Galatasaray tıpkı Kayseri maçındaki gibi topa daha çok hakim olmamaya özen göstermeli... Onyekuru- Feghouli ikilisini rakip defans arkasına atılacak uzun toplarla buluşturmalı ve bu iki oyuncuya etkili olacak, geniş alanları yaratmalı... Konya önünde Galatasaray'ın en büyük moral kaynağı ve itici gücü taraftarları olacak. Serdar Aziz'in sakatlığı ciddiyse Terim, dörtlü defansa döner ve Kayseri maçında başarılı olan Ozan-Maicon ikilisini oynatır.

    1. 19.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kocaman faktörü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN