Kocaman faktörü
Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak mücadeleyi değerlendirdi.
Konyaspor, Aykut Kocaman ile yeniden kompakt futbola dönecektir. Galatasaray kapanan takımlara karşı zorlanıyor. Galatasaray tıpkı Kayseri maçındaki gibi topa daha çok hakim olmamaya özen göstermeli... Onyekuru- Feghouli ikilisini rakip defans arkasına atılacak uzun toplarla buluşturmalı ve bu iki oyuncuya etkili olacak, geniş alanları yaratmalı... Konya önünde Galatasaray'ın en büyük moral kaynağı ve itici gücü taraftarları olacak. Serdar Aziz'in sakatlığı ciddiyse Terim, dörtlü defansa döner ve Kayseri maçında başarılı olan Ozan-Maicon ikilisini oynatır.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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