Galatasaray'dan Younes Belhanda açıklaması: "6 hafta..."
Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada sakatlığı bulunan Younes Belhanda'nın durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sahalardan 6 hafta uzak kalacağı belirtildi.
İşte Galatasaray'dan Belhanda ile ilgili yapılan açıklama:
"Fas Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlanan Younes Belhanda'nın yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık altı hafta sürmesi planlanan tedavi programına başlanmıştır."
- 19.11.2018 13:27
- Güncelleme: 19.11.2018 13:56
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