İşte Galatasaray'dan Belhanda ile ilgili yapılan açıklama:

"Fas Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlanan Younes Belhanda'nın yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık altı hafta sürmesi planlanan tedavi programına başlanmıştır."