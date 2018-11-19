Galatasaray'da milli maç kabusu!
Milli maç arası G.Saray’ı yine vurdu; 3 sakat daha eklendi
Fatıh Terim için çıldırmamak elde değil... Hafta sonunda Aykut Kocaman'la ayağa kalkmaya çalışacak Konyaspor'u ağırlayacak takımında; kendisi ve yardımcısı Hasan Şaş dışında; Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Rodrigues cezalı. Yetmezmiş gibi Emre, Nagatomo ve Eren'in sakatlıklarının yanına Sinan, Serdar, Ozan, Muslera ve Belhanda'nın sakatlıkları da eklendi. Belhanda'nın devreyi kapatma ihtimali bulunuyor
BİLGİ:
Serdar Azız: Kasık adalesinde zorlanma var. BELHANDA: Durumu bugün yapılacak kontrolde belli olacak. SINAN: Sağ üst arka adale grubunda kanama ve yırtık tespit edildi.
SAKATLIĞI DAHA UZUN SÜREBİLİR
Sınan Gümüş'ün sakatlığı G.Saray'da canları daha da sıktı. Bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan gurbetçi oyuncunun, sahalara dönüşünün daha da uzayabileceği belirtiliyor.
İNCE ELEYİP SIK DOKUYOR
Aldığı uzun soluklu ceza sonrasında Hasan Şaş, Fatih Terim tarafından milli arayı maç izleyerek geçirmekle görevlendirildi. Ancak Şaş'ın şimdiye kadar izlediği maçlarda, hiçbir oyuncuyu Galatasaray seviyesinde görmediği ve bu nedenle olumlu rapor vermediği öğrenildi.
MİLLİ FELAKET
Bu sezon sakatlıklar ile çok uğraşan Galatasaray'da ekim ayında verilen milli takım arasında da Belhanda, Rodrigues ve Onyekuru sakatlanarak takıma dönmüştü.
- 19.11.2018
-
Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
-
33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
-
Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Galatasaray'da milli maç kabusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.