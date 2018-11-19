Fatıh Terim için çıldırmamak elde değil... Hafta sonunda Aykut Kocaman'la ayağa kalkmaya çalışacak Konyaspor'u ağırlayacak takımında; kendisi ve yardımcısı Hasan Şaş dışında; Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Rodrigues cezalı. Yetmezmiş gibi Emre, Nagatomo ve Eren'in sakatlıklarının yanına Sinan, Serdar, Ozan, Muslera ve Belhanda'nın sakatlıkları da eklendi. Belhanda'nın devreyi kapatma ihtimali bulunuyor



BİLGİ:



Serdar Azız: Kasık adalesinde zorlanma var. BELHANDA: Durumu bugün yapılacak kontrolde belli olacak. SINAN: Sağ üst arka adale grubunda kanama ve yırtık tespit edildi.



SAKATLIĞI DAHA UZUN SÜREBİLİR



Sınan Gümüş'ün sakatlığı G.Saray'da canları daha da sıktı. Bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan gurbetçi oyuncunun, sahalara dönüşünün daha da uzayabileceği belirtiliyor.



İNCE ELEYİP SIK DOKUYOR



Aldığı uzun soluklu ceza sonrasında Hasan Şaş, Fatih Terim tarafından milli arayı maç izleyerek geçirmekle görevlendirildi. Ancak Şaş'ın şimdiye kadar izlediği maçlarda, hiçbir oyuncuyu Galatasaray seviyesinde görmediği ve bu nedenle olumlu rapor vermediği öğrenildi.



MİLLİ FELAKET



Bu sezon sakatlıklar ile çok uğraşan Galatasaray'da ekim ayında verilen milli takım arasında da Belhanda, Rodrigues ve Onyekuru sakatlanarak takıma dönmüştü.