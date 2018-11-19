Galatasaray'da milli maç kabusu!
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    'da milli maç kabusu!

    Galatasaray'da milli maç kabusu!

    Milli maç arası G.Saray’ı yine vurdu; 3 sakat daha eklendi

    Fatıh Terim için çıldırmamak elde değil... Hafta sonunda 'la ayağa kalkmaya çalışacak 'u ağırlayacak takımında; kendisi ve yardımcısı dışında; , Badou Ndiaye ve Rodrigues cezalı. Yetmezmiş gibi Emre, Nagatomo ve Eren'in sakatlıklarının yanına Sinan, Serdar, Ozan, Muslera ve 'nın sakatlıkları da eklendi. Belhanda'nın devreyi kapatma ihtimali bulunuyor

    BİLGİ:

    Serdar Azız: Kasık adalesinde zorlanma var. BELHANDA: Durumu bugün yapılacak kontrolde belli olacak. SINAN: Sağ üst arka adale grubunda kanama ve yırtık tespit edildi.

    SAKATLIĞI DAHA UZUN SÜREBİLİR

    Sınan Gümüş'ün sakatlığı G.Saray'da canları daha da sıktı. Bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan gurbetçi oyuncunun, sahalara dönüşünün daha da uzayabileceği belirtiliyor.

    İNCE ELEYİP SIK DOKUYOR

    Aldığı uzun soluklu ceza sonrasında Hasan Şaş, tarafından milli arayı maç izleyerek geçirmekle görevlendirildi. Ancak Şaş'ın şimdiye kadar izlediği maçlarda, hiçbir oyuncuyu seviyesinde görmediği ve bu nedenle olumlu rapor vermediği öğrenildi.


    MİLLİ FELAKET

    Bu sezon sakatlıklar ile çok uğraşan Galatasaray'da ekim ayında verilen milli takım arasında da Belhanda, Rodrigues ve Onyekuru sakatlanarak takıma dönmüştü.

    1. 19.11.2018
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