Galatasaray Linnes ile uzatıyor – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Linnes ile uzatıyor

    Galatasaray Linnes ile uzatıyor

    Linnes, “, herkesin oynama fırsatı yakalayamayacağı çok büyük bir kulüp. Her şey çok iyi görünüyor. Ancak futbol dünyasında işler çok hızlı değişebiliyor” dedi.

    Norveç Milli Takımı'nın kampında bulunan , ile yeni sözleşme imzalama aşamasında olduğunu söyledi. Norveç basınına konuşan başarılı futbolcu, "Umarım kısa sürede imza konusu sonuçlanacak" dedi.

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    Terim'in gelmesiyle birlikte performansını da yükselten Martin Linnes, Galatasaray formasıyla bu sezon 8 resmi maçta görev yaptı.
    1. 19.11.2018
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