Turkcell’le Moskova’ya – Fotomaç – 18 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’le ’ya

    <a href="/index/turkcell?id=dc9afa09-2cf7-46db-8564-0d53dd1eb73f" class="" rel="tag">Turkcell</a>’le <a href="/index/moskova?id=4f59b73c-d673-4150-9b0d-36e82e8744ae" class="" rel="tag">Moskova</a>’ya

    , Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren G.Saray’ın taraftarlarına özel bir sürpriz daha hazırladı.

    Daha önce taraftarlara takımın attığı goller için internet hediye eden , şimdi 1 şanslı taraftarı takım uçağıyla L. deplasmanına götürüyor. Bu şansı yakalamak içinse yarın saat 11.00'de BiP'te Destek kanalında düzenlenecek yarışmayı kazanmak gerekiyor.

    1. 18.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’le ’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN