Daha önce taraftarlara takımın attığı goller için internet hediye eden Turkcell, şimdi 1 şanslı taraftarı takım uçağıyla L. Moskova deplasmanına götürüyor. Bu şansı yakalamak içinse yarın saat 11.00'de BiP'te Sarı Kırmızı Destek kanalında düzenlenecek yarışmayı kazanmak gerekiyor.