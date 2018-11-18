Modeste Köln’e gitti – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Modeste Köln’e gitti

    Modeste Köln’e gitti

    ekibi Köln, ’ın da uzun süre peşinde olduğu eski golcüsü 30 yaşındaki Anthony Modeste ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Köln Sportif Direktörü Veh, " kulübüyle sözleşme sorununun bir çözümünün olduğunu görünce girişimlerimizi yaptık ve mutlu sona ulaştık" dedi.
    1. 18.11.2018
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