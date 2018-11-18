Cengiz’den ziyaret – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Cengiz’den ziyaret

    Cengiz’den ziyaret

    Başkanı ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’i ziyaret etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1. Ordu Komutanlığı'nda gerçekleştirilen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu.
    1. 18.11.2018
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