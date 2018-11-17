TT Stadı çok korkutucu – Fotomaç – 17 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    TT Stadı çok korkutucu

    TT Stadı çok korkutucu

    İngiliz BBC gazetesi dünyanın en korkutucu atmosferine sahip 7 stadını belirledi.

    G.Saray'ın 1.5 senedir yenilgi almadığı Stadı 4. sırada gösterildi. İlk basamakta Arjantin ekibi 'ın La Bambonera Stadı yer aldı. İkinci sırada Kızılyıldız'ın Rajko Mitic, üçte Bolivya'nın Hernando Siles Stadı seçildi.
    1. 17.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TT Stadı çok korkutucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN