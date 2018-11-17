TT Stadı çok korkutucu
İngiliz BBC gazetesi dünyanın en korkutucu atmosferine sahip 7 stadını belirledi.
G.Saray'ın 1.5 senedir yenilgi almadığı Türk Telekom Stadı 4. sırada gösterildi. İlk basamakta Arjantin ekibi Boca Juniors'ın La Bambonera Stadı yer aldı. İkinci sırada Kızılyıldız'ın Rajko Mitic, üçte Bolivya'nın Hernando Siles Stadı seçildi.
- 17.11.2018
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