Sinan 'Kas'tı!
Galatasaray’da adale ve kas sakatlığı yaşayanlar kervanına Sinan Gümüş de katıldı.
Son haftalarda Fatih Terim'in forvette şans verdiği genç futbolcu dün altyapı takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Sağ üst adalesinden sakatlanıp maçı bırakmak zorunda kalan Sinan'ın durumu bugün belli olacak. Aslan'da daha önce Serdar Aziz, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Rodrigues, Eren gibi isimler de benzer sakatlıklar yaşamıştı. Bu sorunun kaynağı da araştırılıyor.
- 17.11.2018
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