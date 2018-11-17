Sinan 'Kas'tı! – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Sinan 'Kas'tı!

    Sinan 'Kas'tı!

    ’da adale ve kas sakatlığı yaşayanlar kervanına de katıldı.

    Son haftalarda 'in forvette şans verdiği genç futbolcu dün altyapı takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Sağ üst adalesinden sakatlanıp maçı bırakmak zorunda kalan Sinan'ın durumu bugün belli olacak. Aslan'da daha önce , Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Rodrigues, Eren gibi isimler de benzer sakatlıklar yaşamıştı. Bu sorunun kaynağı da araştırılıyor.
    1. 17.11.2018
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