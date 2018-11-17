Samuray Yuto Kartal’a hazır – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Samuray Yuto Kartal’a hazır

    Samuray Yuto Kartal’a hazır

    Akciğeri söndüğü için sahalardan uzun süredir uzak kalan Yuto Nagatomo, G.Saray’ın 2 Aralık Pazar günü ’la yapılacak maça yetişmeye çalışıyor.

    32 yaşındaki Japon sol bekin, hazırlıklarını derbiye yönelik gerçekleştirdiği öğrenilirken, sağlık heyetinin yıldız oyuncunun üzerine titrediği belirtiliyor.
    1. 17.11.2018
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