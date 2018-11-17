Samuray Yuto Kartal’a hazır
Akciğeri söndüğü için sahalardan uzun süredir uzak kalan Yuto Nagatomo, G.Saray’ın 2 Aralık Pazar günü Beşiktaş’la yapılacak maça yetişmeye çalışıyor.
32 yaşındaki Japon sol bekin, hazırlıklarını derbiye yönelik gerçekleştirdiği öğrenilirken, sağlık heyetinin yıldız oyuncunun üzerine titrediği belirtiliyor.
- 17.11.2018
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