Para dopingi – Fotomaç – 17 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Para dopingi

    Para dopingi

    yönetimi, zorlu maçlar öncesinde yaptığı ödemeyle Florya’nın yüzünü güldürdü.

    Teknik direktör 'in "Ben ve ekibimden önce futbolcuların parasını verin" demişti. Sarı-kırmızılı yönetim, 5.5 milyon euro'luk bir ödeme yaptı. Yapılan bu ödemeyle sarı-kırmızılı futbolcuların keyfinin daha da yerine geldiği öğrenildi.
    1. 17.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Para dopingi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN