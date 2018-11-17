Para dopingi
Galatasaray yönetimi, zorlu maçlar öncesinde yaptığı ödemeyle Florya’nın yüzünü güldürdü.
Teknik direktör Fatih Terim'in "Ben ve ekibimden önce futbolcuların parasını verin" demişti. Sarı-kırmızılı yönetim, 5.5 milyon euro'luk bir ödeme yaptı. Yapılan bu ödemeyle sarı-kırmızılı futbolcuların keyfinin daha da yerine geldiği öğrenildi.
- 17.11.2018
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