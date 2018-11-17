Ozan Kabak’ın şansı Serdar
Bu sezon yıldızı parlayan Ozan Kabak’ın iki büyük şansı var.
Biri onu 18 yaşında olmasına rağmen korkusuzca sahaya süren ve hep arkasında duran Fatih Terim. Diğeri ise sahadaki partneri Serdar Aziz. Serdar ligin en az top kaybı yapan (48) ismi. Bu da Ozan'ın sahada öz güvenini artırıyor.
- 17.11.2018
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