Ozan Kabak’ın şansı Serdar – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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HEPSİ
    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’ın şansı Serdar

    Ozan Kabak’ın şansı Serdar

    Bu sezon yıldızı parlayan ’ın iki büyük şansı var.

    Biri onu 18 yaşında olmasına rağmen korkusuzca sahaya süren ve hep arkasında duran . Diğeri ise sahadaki partneri . Serdar ligin en az top kaybı yapan (48) ismi. Bu da Ozan'ın sahada öz güvenini artırıyor.
    1. 17.11.2018
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