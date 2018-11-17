Korkutan fotoğraf! – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Korkutan fotoğraf!

    Korkutan fotoğraf!

    Onyekuru’nun İnstagram’a yüklediği bu karedeki bir detay dikkat çekti. Sol ayak bileğine sarılan buz torbası sarı-kırmızılı camiayı endişelendirdi

    Bu sezon sakatlıklardan yakasını kurtaramayan 'da Henry Onyekuru'nun Nijerya Milli Takımı'ndan İnstagram hesabına yüklediği fotoğraf dikkat çekti. Takım arkadaşlarıyla verdiği pozda sol ayak bileğinde buz torbası olan 21 yaşındaki futbolcunun bu fotoğrafı sarı-kırmızılıları endişelendirdi. Nijerya basını da Onyekuru'nun sakatlığıyla ilgili farklı haberler yaparken Galatasaray sağlık kurulunun da hemen oyuncu ve milli takım doktorlarıyla temasa geçtiği kaydedildi. Onyekuru'nun bileğindeki sakatlığın fazla ciddi olmadığı öğrenildi. Galatasaray durumunu yakından takip ediyor.

    1. 17.11.2018
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