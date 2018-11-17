Cimbom’un kiralık olarak almayı düşündüğü Juventus’un 18 yaşındaki forveti Moise Kean sessizliğini bozdu.
Tuttomercatoweb'e konuşan genç yıldız transferi hakkındaki soruya "Henüz bilmiyorum. Ronaldo'dan çok şey öğreniyorum. Bu harika bir deneyim. Kararı kulübüm verir" dedi
Kean: Karar Juve’nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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