Kean: Karar Juve’nin – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    : Karar Juve’nin

    Kean: Karar Juve’nin

    Cimbom’un kiralık olarak almayı düşündüğü ’un 18 yaşındaki forveti Moise sessizliğini bozdu.

    Tuttomercatoweb'e konuşan genç yıldız transferi hakkındaki soruya "Henüz bilmiyorum. Ronaldo'dan çok şey öğreniyorum. Bu harika bir deneyim. Kararı kulübüm verir" dedi
    1. 17.11.2018
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