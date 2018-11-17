Janssen veto yedi – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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HEPSİ
    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    veto yedi

    Janssen veto yedi

    Cimbom'a ara transfer döneminde F.Bahçe’nin eski forveti Vincent önerildi.

    Ancak yaşadığı sakatlıklardan uzun süre dönemeyen Hollandalı bu sebeple tercih edilmedi. Fiyatı uygun olmasına rağmen hafif sakatlıklardan bile haftalar sonra dönebilen 24 yaşındaki futbolcu istenmedi. Scout ekibinin hakkındaki olumsuz raporu kararda etkili oldu.
    1. 17.11.2018
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