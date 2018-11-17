Janssen veto yedi
Cimbom'a ara transfer döneminde F.Bahçe’nin eski forveti Vincent Janssen önerildi.
Ancak yaşadığı sakatlıklardan uzun süre dönemeyen Hollandalı bu sebeple tercih edilmedi. Fiyatı uygun olmasına rağmen hafif sakatlıklardan bile haftalar sonra dönebilen 24 yaşındaki futbolcu istenmedi. Scout ekibinin Janssen hakkındaki olumsuz raporu kararda etkili oldu.
- 17.11.2018
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