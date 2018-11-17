İdman maçı as takımın!
Konya hazırlıkları çift kale maçla devam etti
Galatasaray, evinde oynayacağı Konya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda as takım ile U-21 karşı karşıya geldi. As takım, ilk yarıyı rakibin kendi kalesine attığı golle 1-0 önde tamamladı. U-21'ler gelecek vaat eden Ahmet Sivri ile 1-1'lik skoru buldu. Malik Karaahmet'in golüyle As takım, U-21 ekibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün devam edecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmasaat 11.00'de olacak.
- 17.11.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
İdman maçı as takımın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.