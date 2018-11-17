İdman maçı as takımın! – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    İdman maçı as takımın!

    İdman maçı as takımın!

    Konya hazırlıkları çift kale maçla devam etti

    , evinde oynayacağı Konya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda as takım ile U-21 karşı karşıya geldi. As takım, ilk yarıyı rakibin kendi kalesine attığı golle 1-0 önde tamamladı. U-21'ler gelecek vaat eden Ahmet Sivri ile 1-1'lik skoru buldu. Malik Karaahmet'in golüyle As takım, U-21 ekibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün devam edecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmasaat 11.00'de olacak.
    1. 17.11.2018
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