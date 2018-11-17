Guıdettı celtıc’e – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Guıdettı celtıc’e

    Guıdettı celtıc’e

    Sarı-kırmızılı ekibin kanca attığı isimlerden olan John ’nin gönlü Celtic’te. Alaves’in forvetiyle dışında eski kulübü olan İskoç temsilcisi de ilgileniyordu.

    'nin Celtic'e dönmeye daha yakın olduğu kaydedildi. Gelişme üzerine 'ın da İsveçli yıldızın adını forvet listesinden çıkardığı belirtildi. Guidetti "Galatasaray'dan bana resmi bir teklif gelmedi" demişti.
    1. 17.11.2018
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