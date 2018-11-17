Guıdettı celtıc’e
Sarı-kırmızılı ekibin kanca attığı isimlerden olan John Guidetti’nin gönlü Celtic’te. Alaves’in forvetiyle Galatasaray dışında eski kulübü olan İskoç temsilcisi de ilgileniyordu.
Guidetti'nin Celtic'e dönmeye daha yakın olduğu kaydedildi. Gelişme üzerine Galatasaray'ın da İsveçli yıldızın adını forvet listesinden çıkardığı belirtildi. Guidetti "Galatasaray'dan bana resmi bir teklif gelmedi" demişti.
- 17.11.2018
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