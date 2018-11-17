Galatasaray'a Modeste'den kötü haber! – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    'a 'den kötü haber!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a <a href="/index/modeste?id=f2133052-a47b-41db-99fa-18ad29902e6d" class="" rel="tag">Modeste</a>'den kötü haber!

    'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği isimlerin başında gelen 'den kötü haber geldi.

    Sezon başında 'i göndererek forvet hattında sayısal olarak eksiklik yaşayan , forvet bölgesine takviye yapamamış ve sezona ileri uçta sadece ile girmişti. Eren'in sözleşme konusunda yaşadığı sıkıntılar ve yaşadığı sakatlıklar gözden düşmesine sebep oldu ve teknik direktör , forvet bölgesi için çeşitli arayışlara başladı.Sezonun bu bölümüne kadar Sinan, Donk, Muğdat, Onyekuru ve Rodrigues gibi isimleri değerlendiren Terim'in forvet için istediği isimlerin başında geliyordu.

    Sezon başında da 'nin peşine düşen 'da bu transfer oyuncunun sözleşmesindeki sıkıntılardan dolayı gerçekleşmemiş ve devre arasına kalmıştı. Ancak son gelişmelerden sonra Galatasaray'ın Modeste hayali suya düştü. Tecrübeli golcü, Köln ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

    Modeste, önceden de forma giydiği Köln'de 73 maçta 45 gol atma başarısı göstermişti.
    1. 17.11.2018 22:30
    2. Güncelleme: 17.11.2018 22:34
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