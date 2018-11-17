Fredrik sınıfı geçemedi – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Fredrik sınıfı geçemedi

    Fredrik sınıfı geçemedi

    Aslan’da son olarak gündeme RB Salzburg’un 26 yaşındaki forveti Fredrik Gulbrandsen gündeme geldi.

    Norveçli sağ bek Martin Linnes, vatandaşı için olumlu referans verdi ancak scout ekibi bu ismi için yetersiz gördü. Olumsuz rapor üzerine vazgeçildi.
    1. 17.11.2018
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