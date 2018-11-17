Fredrik sınıfı geçemedi
Aslan’da son olarak gündeme RB Salzburg’un 26 yaşındaki forveti Fredrik Gulbrandsen gündeme geldi.
Norveçli sağ bek Martin Linnes, vatandaşı için olumlu referans verdi ancak scout ekibi bu ismi Galatasaray için yetersiz gördü. Olumsuz rapor üzerine vazgeçildi.
- 17.11.2018
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