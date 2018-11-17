Eren Derdiyok kapıya yakın – Fotomaç – 17 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    kapıya yakın

    Eren Derdiyok kapıya yakın

    Son olarak F.Bahçe maçında ağrıları olduğunu öne sürerek forma giymeyen gözden düştü.

    30 yaşındaki forvetin sözleşmesi bu sezon sona eriyor. , Eren'den zarar etmemek adına tecrübeli oyuncuyu Ocak ayında elden çıkarmayı hesaplıyor. Basel'in ilgisi var.
    1. 17.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eren Derdiyok kapıya yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN