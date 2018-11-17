Eren Derdiyok kapıya yakın
Son olarak F.Bahçe maçında ağrıları olduğunu öne sürerek forma giymeyen Eren Derdiyok gözden düştü.
30 yaşındaki forvetin sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Galatasaray, Eren'den zarar etmemek adına tecrübeli oyuncuyu Ocak ayında elden çıkarmayı hesaplıyor. Basel'in ilgisi var.
- 17.11.2018
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