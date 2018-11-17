Ege’nin acı günü – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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HEPSİ
    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Ege’nin acı günü

    Ege’nin acı günü

    G.Saray'ın 22 yaşındaki basketbolcusu ’ın annesi vefat etti.

    Genç oyuncu için kulüpten, "'ın annesi Dr. Füsun Arar'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" açıklaması yapıldı.
    1. 17.11.2018
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