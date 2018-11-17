G.Saray'ın 22 yaşındaki basketbolcusu Ege Arar’ın annesi vefat etti.
Genç oyuncu için kulüpten, "Ege Arar
'ın annesi Dr. Füsun Arar'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" açıklaması yapıldı.
Ege’nin acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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