Belhanda da yarıda bıraktı
Galatasaray'da sakatlar ordusuna bir isim daha eklendi
Sarı-kırmızılı ekibin Faslı yıldızı Younes Bellanda, ülkesinin Kamerun ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası maçında ilk yarının son dakikasında sakatlandı. Sağ arka adalesinden sakatlanan Belhanda, maça devam edemedi. Ziyech'in golleriyle maçı 2-0 kazanan Fas, 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
- 17.11.2018
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