Belhanda da yarıda bıraktı – Fotomaç – 17 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    da yarıda bıraktı

    Belhanda da yarıda bıraktı

    'da sakatlar ordusuna bir isim daha eklendi

    Sarı-kırmızılı ekibin Faslı yıldızı Younes Bellanda, ülkesinin Kamerun ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası maçında ilk yarının son dakikasında sakatlandı. Sağ arka adalesinden sakatlanan , maça devam edemedi. Ziyech'in golleriyle maçı 2-0 kazanan Fas, 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
    1. 17.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Belhanda da yarıda bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN