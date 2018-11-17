‘B planı’ önemlidir
Kayseri deplasmanında farklı bir sistemle sahaya dizilen G.Saray’da sağ kenarda Mariano önemli bir görev üstlenmiş, Ömer Bayram’a asist yapmıştı.
Brezilyalı yıldız, "Hocamızın uygun gördüğü göreve Kayseri maçında uyum sağladığım için mutluyum. Takımın B planının olması her zaman önemlidir" dedi.
- 17.11.2018
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