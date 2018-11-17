‘B planı’ önemlidir – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ‘B planı’ önemlidir

    ‘B planı’ önemlidir

    deplasmanında farklı bir sistemle sahaya dizilen G.Saray’da sağ kenarda Mariano önemli bir görev üstlenmiş, ’a asist yapmıştı.

    Brezilyalı yıldız, "Hocamızın uygun gördüğü göreve maçında uyum sağladığım için mutluyum. Takımın B planının olması her zaman önemlidir" dedi.
    1. 17.11.2018
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