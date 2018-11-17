Arkadaşlığımız çok sağlam – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Arkadaşlığımız çok sağlam

    Arkadaşlığımız çok sağlam

    Sarı-kırmızılıların Hollandalı yıldızı , ülke basınına konuştu.

    32 yaşındaki futbolcu, derbide çıkan kavgaya yönelik sorulan soruya, "Takım arkadaşlığımız çok kuvvetli. Herkes birbiri için oynuyor. Tartışma çıkınca çoğumuz sakin kalamadı" ifadesini kullandı.
    1. 17.11.2018
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