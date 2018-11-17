Arkadaşlığımız çok sağlam

Sarı-kırmızılıların Hollandalı yıldızı Ryan Donk, ülke basınına konuştu.

32 yaşındaki futbolcu, derbide çıkan kavgaya yönelik sorulan soruya, "Takım arkadaşlığımız çok kuvvetli. Herkes birbiri için oynuyor. Tartışma çıkınca çoğumuz sakin kalamadı" ifadesini kullandı.