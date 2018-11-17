Alkışlar Younes’e – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Alkışlar Younes’e

    Alkışlar Younes’e

    Bir dönem eleştirilen Younes şu sıralar gözde. Takımdaki sakat ve cezaların çok olduğu dönemde taşın altına elini sokan Faslı yıldız, ’in de gözdesi.

    İmparator, sahada dediklerini harfiyen yerine getiren 'nın formundan memnun. Tecrübeli hoca 3'lü sistemde orta sahada farklı rol verdiği Younes'ten hemen geri dönüş aldığını ifade etti.
    1. 17.11.2018
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