Alkışlar Younes’e
Bir dönem eleştirilen Younes Belhanda şu sıralar gözde. Takımdaki sakat ve cezaların çok olduğu dönemde taşın altına elini sokan Faslı yıldız, Fatih Terim’in de gözdesi.
İmparator, sahada dediklerini harfiyen yerine getiren Belhanda'nın formundan memnun. Tecrübeli hoca 3'lü sistemde orta sahada farklı rol verdiği Younes'ten hemen geri dönüş aldığını ifade etti.
- 17.11.2018
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