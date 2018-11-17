2 dakikalık futbolcu değilim!
Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı düzenli forma bulması gerektiğini söyledi. Feghouli “Kariyerim ve geçen sezon yaptıklarımla kendimi ispat ettim. 2 dakikalık, 5 dakikalık futbolcu değilim” dedi
Cimbom'da son Kayserispor maçında oynadığı etkili futbolla dikkat çeken Sofiane Feghouli, milli arada France Football'a bir röportaj verdi. 29 yaşındaki futbolcu, yeterince süre almadığı yönünde çarpıcı ifadeler kullandı. Cezayirli yıldız "Süper Kupa maçında Akhisar'a karşı oynadım. Ondan sonra süre alamadım. 2 dakika, bilemediniz 5 dakika. Son olarak Kayserispor deplasmanında 88 dakika sahada kaldım. Bu yüzden çok mutluyum. Kariyerimde yaptıklarım ve geçen sezonki şampiyonlukta kendimi yeterince ispat ettim. Ben 2 dakikalık, 5 dakikalık futbolcu değilim. Düzenli oynamalıyım" diye konuştu.
'FIRSATI KULLANDIM'
Sofiane Feghouli, Kayserispor maçındaki performansıyla kendisine verilen fırsatı doğru kullandığını belirtti. Cezayirli futbolcu "Taraftarlar da benim performansımdan memnundur. Benim için bu süreç iyi geçti. Umarım teknik direktörümüz Fatih Terim'in de benimle ilgili fikrini değiştirmişimdir" ifadelerini kullandı. Feghouli süre alamadığı dönemde, kimsenin kendisine bir açıklama yapmadığını belirtti ve sözlerini şöyle tamamladı: Ben profesyonelliğimi korudum. Teknik direktörümüzün verdiği karara saygı duydum. Benim zamanım gelene kadar hiç durmadan çalıştım.
KAYBETMEKTEN NEFRET EDER
"Bu sezon birkaç değişiklik yaşadığımız için biraz düşüş yaşamamız normal. Fatih Teri m kaybetmekten nefret eder. Eski performansımızı yakalamamız süre alacaktır. Çok tecrübeli bir teknik direktörümüz var ve umarım yine şampiyon oluruz. Avrupa Kupaları'nda da gittiğimiz yere kadar devam etmek istiyoruz"
'BEN DE ŞAŞIRDIM'
Şampiyon olduktan sonra ilk 11'deki yerimi kaybetmem şaşırtıcıydı. Galatasaray ile 3.5 yıl daha sözleşmem var ve ben buna sadık kalmaya niyetliyim. Şampiyonluklar yaşamak ve Avrupa Kupaları'nda oynamak için Premier Lig'den ayrılıp buraya geldim. Galatasaray'da oynamaktan dolayı mutluyum"
MİNİ YORUM - ŞİMDİ Mİ AKLINA GELDİ? (SAVAŞ ÇORLU)
Feghouli'nin sezon başından bu yana kulübede ya da tribünde oturmayı hak etmediğini ısrarla savundum. Ancak bu röportaj ile gördüm ki yanılmışım. Bay Feghouli, "Fatih Terim yenilgiyi sevmez" demişsin. Hiçbir teknik adam yenilgiyi sevmez hatta Terim kaybetmekten nefret eder. Bu sezon Galatasaray'ın en rahat galibiyetini aldığı Kayseri maçı sonrası sakat ve cezalıların olduğu bir dönemde, forma şansına güvenip "Ben 2 ya da 5 dakika oynayacak futbolcu değilim. Düzenli oynamalıyım" dersen haftalar sonra bulduğu o formayı yeniden kaybedersin. Terim'in elinde güvendiği oyuncular ve geniş bir kadro olsa, yılda 3.85 milyon euro alan Feghouli'yi senin dediğin gibi 2 ya da 5 dakika bile oynatmazdı. Sezon başından bu yana sus pus durumdayken bir maç oynadın şimdi mi aklına geldi bu söylediklerin!
'FIRSATI KULLANDIM'
Sofiane Feghouli, Kayserispor maçındaki performansıyla kendisine verilen fırsatı doğru kullandığını belirtti. Cezayirli futbolcu "Taraftarlar da benim performansımdan memnundur. Benim için bu süreç iyi geçti. Umarım teknik direktörümüz Fatih Terim'in de benimle ilgili fikrini değiştirmişimdir" ifadelerini kullandı. Feghouli süre alamadığı dönemde, kimsenin kendisine bir açıklama yapmadığını belirtti ve sözlerini şöyle tamamladı: Ben profesyonelliğimi korudum. Teknik direktörümüzün verdiği karara saygı duydum. Benim zamanım gelene kadar hiç durmadan çalıştım.
KAYBETMEKTEN NEFRET EDER
"Bu sezon birkaç değişiklik yaşadığımız için biraz düşüş yaşamamız normal. Fatih Teri m kaybetmekten nefret eder. Eski performansımızı yakalamamız süre alacaktır. Çok tecrübeli bir teknik direktörümüz var ve umarım yine şampiyon oluruz. Avrupa Kupaları'nda da gittiğimiz yere kadar devam etmek istiyoruz"
'BEN DE ŞAŞIRDIM'
Şampiyon olduktan sonra ilk 11'deki yerimi kaybetmem şaşırtıcıydı. Galatasaray ile 3.5 yıl daha sözleşmem var ve ben buna sadık kalmaya niyetliyim. Şampiyonluklar yaşamak ve Avrupa Kupaları'nda oynamak için Premier Lig'den ayrılıp buraya geldim. Galatasaray'da oynamaktan dolayı mutluyum"
MİNİ YORUM - ŞİMDİ Mİ AKLINA GELDİ? (SAVAŞ ÇORLU)
Feghouli'nin sezon başından bu yana kulübede ya da tribünde oturmayı hak etmediğini ısrarla savundum. Ancak bu röportaj ile gördüm ki yanılmışım. Bay Feghouli, "Fatih Terim yenilgiyi sevmez" demişsin. Hiçbir teknik adam yenilgiyi sevmez hatta Terim kaybetmekten nefret eder. Bu sezon Galatasaray'ın en rahat galibiyetini aldığı Kayseri maçı sonrası sakat ve cezalıların olduğu bir dönemde, forma şansına güvenip "Ben 2 ya da 5 dakika oynayacak futbolcu değilim. Düzenli oynamalıyım" dersen haftalar sonra bulduğu o formayı yeniden kaybedersin. Terim'in elinde güvendiği oyuncular ve geniş bir kadro olsa, yılda 3.85 milyon euro alan Feghouli'yi senin dediğin gibi 2 ya da 5 dakika bile oynatmazdı. Sezon başından bu yana sus pus durumdayken bir maç oynadın şimdi mi aklına geldi bu söylediklerin!
- 17.11.2018
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