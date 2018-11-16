Yenmeye mecburuz – Fotomaç – 16 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Yenmeye mecburuz

    Yenmeye mecburuz

    Şampiyonlar Ligi'nde Porto yenilgisiyle üst tura çıkma şansını yitiren 'nın hocası , "'ne odaklanmak zorundayız. 'ı yenmeye mecburuz" dedi.

    Şampiyonlar Ligi'nde Porto yenilgisiyle üst tura çıkma şansını yitiren 'nın hocası , "'ne odaklanmak zorundayız. 'ı yenmeye mecburuz" dedi.

    1. 16.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yenmeye mecburuz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN