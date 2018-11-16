Yenmeye mecburuz
Şampiyonlar Ligi'nde Porto yenilgisiyle üst tura çıkma şansını yitiren Lokomotiv Moskova'nın hocası Yury Semin, "Artık Avrupa Ligi'ne odaklanmak zorundayız. Galatasaray'ı yenmeye mecburuz" dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde Porto yenilgisiyle üst tura çıkma şansını yitiren Lokomotiv Moskova'nın hocası Yury Semin, "Artık Avrupa Ligi'ne odaklanmak zorundayız. Galatasaray'ı yenmeye mecburuz" dedi.
- 16.11.2018
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